انفجار الغاز بالمحمدية.. وفاة العجوز صاحبة الشقة التي انفجرت

توفيت العجوز صاحبة الشقة التي انفجرت جراء تسرب غاز المدينة بحي زرهوني مختار بالمحمدية شرقي العاصمة. وحسب مصادر “النهار” فإن العجوز المسماة “دهيمي فاطمة ” ذي 81 سنة لفظت أنفاسها الاخيرة بمستشفى الدويرة صبيحة اليوم السبت. في حدود الساعة الثامنة ونصف متأثرة بالحروق البليغة التي أصابتها على مستوى الظهر والوجه.

كما خلف حادث انفجار مسكن الضحية المتوفاة يوم الأربعاء من الاسبوع الفارط 3 اصابات وتضرر 5 شقق بعمارة تتكون من خمسة طوابق. بحيث تم اسعاف الضحايا من طرف رجال الحماية المدنية بنقلهم الى مستشفى المدينة للتكفل بهم. كما تم ترحيل خمس عائلات إلى مساكن لائقة من طرف السلطات المحلية الى حين ترميم العمارة المنهارة. من جهته نوهت النيابة العامة لدى محكمة الدار البيضاء بأن التحقيق في حادث تسرب الغاز قيد التحقيق لمعرفة ملابساته وأسبابه الرئيسية.