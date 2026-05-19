انفجار الغاز ببرج بوعريريج.. ارتفاع الحصيلة إلى 5 مصابين

أعلنت مصالح الحماية المدنية بولاية برج بوعريريج، عن ارتفاع حصيلة حادث انفجار الغاز بشقة في الطابق الثالث لعمارة تتكون من (ط أ + 04 )، بحي 160 مسكن عمارات بومرقد، ببلدية ودائرة برج بوعريريج، إلى 5 مصابين.

وأوضحت المصالح نفسها، أن الأشخاص المصابين من الجنسين، تتراوح أعمارهم بين 06 سنوات و 23 سنة. أصيبوا بجروح مختلفة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

حصيلة أولية.. 3 مصابين في انفجار للغاز ببرج بوعريريج

أصيب اليوم الثلاثاء، 3 أشخاص كحصيلة أولية في حادث انفجار للغاز بولاية برج بوعريريج، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية. وحسب المصدر نفسه، تم التدخل من أجل حادث انفجار الغاز، بشقة في الطابق الثالث لعمارة تتكون من (ط أ + 05 ). بحي 160 مسكن عمارات بومرقد، ببلدية ودائرة برج بوعريريج. حيث خلف الحادث إصابة 03 أشخاص بإصابات مختلفة، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

