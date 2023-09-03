انفجار الغاز بشقة البونى: هذه حالة المصابين

غادر 5 مصابين جلهم أطفال جراء حادث انفجار للغاز بإحدى شقق عمارة سكنية بالبوني في عنابة، اليوم الأحد، مستشفى البوني لطب وجراحة الأطفال.

وحسب ما علم اليوم الأحد من مدير الصحة والسكان، محمد دعماش، لوكالة الأنباء، لا يزال المصابون الباقون “12” الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 أشهر و60 سنة يخضعون للرعاية الطبية.

ويعاني بعضهم من حروق من الدرجة الثالثة، يخضعون للعلاج بكل من قسم الحروق الكبرى لمستشفى ابن سيناء. ومصحة طب الأطفال “سانت تيراز” التابعين للمركز الاستشفائي الجامعي.

ومن جهة أخرى، فقد خلف الحادث أضرارا مادية تمثلت في انهيار كلي لشقتين بالطابق الرابع. وتضرر شقة أخرى بالطابق الثالث لذات العمارة، حسب ما جاء اليوم في بيان للمديرية الولائية للحماية المدنية.

ولتحديد أسباب وحيثيات هذا الحادث أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار بفتح تحقيق يشمل إلى جانب ظروف وأسباب الحادث تحديد معايير السلامة بالأجهزة المنزلية المستعملة.

كما تنقل والي ولاية عنابة، جمال الدين بريمي رفقة مسؤولي قطاع الصحة للوقوف على ظروف التكفل بالمصابين بالهياكل الاستشفائية التي كلفت فرقا طبية متعددة التخصصات للتكفل بهم.