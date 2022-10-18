انفجار الغاز.. وفاة رضيع وإصابة أم وابنتيها في سطيف

سجلت مصالح الحماية المدنية، صبيحة اليوم الثلاثاء، وفاة رضيع بالغ من العمر السنتين، وإصابة أم وابنتها بحروق بدرجات متفاوتة الخطورة. كما أوضح بيان المصلحة ذاتها، أن الانفجار وقع على الساعة الثامنة و24 دقيقة في منزل فردي ريفي بقرية الضعفة بلدية بابور شمال سطيف.

في حين، تسبب الانفجار في انهيار كلي للبناية المتكونة من طابق أرضي “150 مترمربع”. وخلف الانفجار وفاة طفل رضيع بالغ من العمر حوالي عامين تم انتشاله من تحت الأنقاض من طرف الفرقة المتدخلة. وإصابة الأم وابنتيها تبلغان من العمر 26 سنة و4 سنوات بحروق بدرجات متفاوتة. وتم نقل ضحايا الحادث إلى العيادة الصحية بابور.