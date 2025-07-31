انفجار بركان يثير الرعب بعد زلزالين مدمرين يضربان روسيا

أعلنت الهيئة الجيوفيزيائية التابعة للأكاديمية فى روسيا للعلوم أن بركان كليوتشيفسكوي، أعلى بركان نشط في أوراسيا، ثار بعنف وقت قصير من تسجيل زلزالين قويين ضربا شبه جزيرة كامتشاتكا. أقواهما بلغت شدته 8.8 درجات على مقياس ريختر، وهو الأكبر منذ عام 1952.

وأكدت الهيئة، عبر تطبيق تيليغرام ، أنه تم رصد تدفقات من الحمم البركانية من المنحدر الغربى للبركان.مصحوبة بانفجارات قوية وسط وهج نارى كثيف ونشرت صورة وفيديو من محطة رصد قريبة وثقت اللحظة.

وأشارت إلى أن البركان على ارتفاع 4800 متر، والفتحة الرئيسة قطرها 700 متر، مع عدد فوهات جانبية نحو 80 فوهة. وتعد كامتشاتكا من أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا في العالم، وتضم حوالي 130 بركانًا. منها 30 نشطًا بشكل مستمر.