انفجار جديد قرب كنيسة بسريلانكا والعثور على 87 جهاز تفجير بموقع واحد

انفجرت قنبلة، قرب كنيسة، في العاصمة السريلانكية كولومبو، أثناء محاولة الشرطة تفكيكها، اليوم الإثنين، حسب موقع روسيا اليوم.

وكانت الشرطة السريلانكية، قد أغلقت محيط إحدى الكنائس التي تعرضت للتفجير بعد العثور على طرد مشبوه، عقب الإعلان عن الجهة المنفذة لتفجيرات.

وأعلنت الحكومة السريلانكية حالة الطوارئ ، أمس الأحد، إثر الاعتداءات التي أسفرت عن مقتل 290 شخصا وإصابة 500 آخرين.

وقال متحدث باسم شرطة سريلانكا، إنه تم العثور على 87 جهاز تفجير قنابل في موقف الحافلات الرئيسي بكولومبو.

كما أكد مكتب الرئيس “مايثريبالا سيريسينا”، الاثنين، أنه سيطلب مساعدة خارجية لتعقب الصلات الدولية لمنفذي الهجمات الانتحارية.

وكشف المسؤولون في سريلانكا، الاثنين، عن الجهة التي تقف وراء الهجمات الدامية التي هزت البلاد الأحد.

حيث أشار المسؤولون، إلى أن التفجيرات التي وقعت في البلاد، نفذت بمساعدة شبكة دولية.

واستهدفت، الأحد، سلسلة هجمات كنيستين وأربعة فنادق في العاصمة كولومبو، ومناطق واقعة حولها وكنيسة ثالثة في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد.

وكانت الخارجية الأميركية قد حذرت في بيان من أن “مجموعات إرهابية تواصل التخطيط لهجمات محتملة” في سريلانكا، ” داعية الرعايا الأميركيين إلى “توخي أقصى درجات الحيطة والحذر”.