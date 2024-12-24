انفجار داخل شقة يخلف 3 ضحايا ببشار

خلف تسرب غاز متبوع بانفجار داخل شقة في الطابق الأرضي لعمارة متكونة من 04 طوابق في حي 1500 مسكن، بلدية بشـار.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية متمثلة في الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بشار. ومدعمة بالمركز المتقدم للحماية المدنية الدبدابة في تمام الساعة 20:00 من ليلة هذا اليوم 2024/12/24. من أجل تسرب غاز متبوع بانفجار داخل شقة في الطابق الأرضي لعمارة متكونة من 04 طوابق. ما أدى إلى إنهيار كلي لجدران الشقة وتصدع جدار الشقة المجاورة.

وقد تعاملت فرق الإطفاء مع الحادث وتم إخماد الحريق كليا ومنعه من الإنتشار الى باقي الشقق المجاورة.

وخلف هذا الحادث إصابة 03 أشخاص من كلا الجنسين تبلغ أعمارهم 43، 44 و58. أصيبوا بحروق، حيث تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى، كما إقتصرت الأضرار على الأشياء المادية.