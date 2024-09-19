انفجار شقة عدل في عنابة.. جاست ايمو تتدخل

تدخل عمال فرع التسيير العقاري جاست ايمو، على إثر الانفجار الذي وقع بحي عدل القنطرة bloc 7 illot A ولاية عنابة.

وتنقل مدير الفرع الجهوي للتسيير العقاري لولاية عنابة حال وقوع الحادث لمعاينة الموقع و رفع المخلفات .

وسجلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 13 سا 23 د، حريق شقة متبوع بإنفجار لغاز المدينة على مستوى الطابق الثالث لعمارة سكنية متكونة من R+5 بالمكان المسمى حي القنطرة 2000 مسكن عدل بلدية سيدي عمار و دائرة الحجار

وخلف الحادث إصابة 05 أشخاص تتراوح اعمارهم بين 38 و 53 سنة، 03 رجال لهم حروق في مختلف انحاء الجسم تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى إبن سينا و إمرأة لها صعوبة في التنفس والثانية في حالة صدمة تم اسعافهما بعين المكان و نقلهما مستشفى الحجار .

وسخرت مديرية الحماية المدنية لولاية عنابة لهذه العملية: 04 شاحنات إطفاء + 03 سيارات إسعاف.