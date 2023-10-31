انفجار عجلات الطائرات..  طاسيلي توضح !

أكد مدير الاتصال والعلاقات العامة بشركة طاسيلي للطيران، كريم بحار، أن الشركة تجري فحوصات على عجلات الطائرات قبل الإقلاع وبعد الهبوط. وهذا وفقا لمعايير الصيانة الدولية “على غرار جميع فحوصات مكونات أسطول الشركة”.

كما كشف المسؤول ذاته، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “على عكس ما يتم تداوله هنا وهناك، لا تنفجر إطارات الطائرات”. “لأنها مليئة بالآزوت وليس بالهواء”.

ومن جانبه، قال مدير مركز الصيانة في شركة طاسيلي للطيران، عمار رحال، إنّ المركز يضم 118 مهندسا. وتقنيا في صيانة الطائرات يمارسون مهامهم. وفقا للمعايير الدولية الواردة أيضا في دليل الصيانة الخاص بالشركة.

وكشف أن الشركة تستثمر “كثيرا” في تأهيل الموارد البشرية من أجل خفض التكاليف بالعملة الصعبة وضمان صيانة آمنة بأيادي كفاءات جزائرية 100%.

وفي هذا الإطار، ذكر بأن طاسيلي للطيران مرتبطة بموجب اتفاقية مع معهد الطيران بالبليدة، لاستقبال المتربصين من المعهد. ومنحهم فرصة التطبيق حتى يكونوا جاهزين للعمل في نهاية مسارهم التعليمي.