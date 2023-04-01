انفجار غاز في منزل بالمدية.. وفاة أحد الضحايا في مستشفى الدويرة

فارق الحياة منتصف نهار اليوم السبت، بمستشفى الدويرة بالعاصمة احد ضحايا انفجار الغاز الذي طال احد المنازل بمدينة المدية منذ ايام. كما يبلغ الضحية من العمر 21 سنة توفي متأثرا بحروق في جسمه بنسبة كبيرة.

وسجلت مصالح الحماية المدنية، فجر الاثنين، الماضي، انفجار الغاز داخل منزل أرضي متبوع بحريق في ولاية المدية. كما أشار بيان الحماية المدنية، إلى أن الانفجار وقع على الساعة 4:45 صباحا بحي المصلى بلدية ودائرة المدية.

وأضاف البيان ذاته، أن الحادث وقع إثر تسرب الغاز في منزل أرضي 1R+. كما خلف الحادث 8 ضحايا تتراوح أعمارهم ما بين 21 إلى 80 سنة لهم إصابات متعددة. وحروق من الدرجة الثانية وجروح.

في حين، قامت الحماية المدنية، باسعاف الضحايا الثمانية، و نقلهم إلى مستشفى المدية.

فتح تحقيق والوالي يقف على التكفل بالجرحى

وأمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة المدية بفتح تحقيق قضائي على خلفية إنفجار منزل خلّف 8 جرحى بالمدية.

وفتحت، المصالح الأمنية، تحقيقا حول أسباب وقوع حادث انفجار منزل في ولاية المدية. وتضرر شقتين محاذيتين للسكن.

كما ذهب والي الولاية جهيد موس إلى حي المصلى للوقوف على سير التدخلات فور نشوب حريق بمنزل بحي المصلى جراء انفجار.

في حين، وقف الوالي موس، على سير تدخلات مختلف المصالح، والتكفل العاجل بالجرحى وحالات الهلع جراء الحادث.