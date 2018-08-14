انفجار غريب في بطن مسافرة يجبر طائرة على الهبوط الاضطراري

أجبرت طائرة متجهة من جمهورية الدومينيكان إلى ميلانو، على الهبوط اضطراريا، في مدينة سانتيا دي كومبوستيلا الإسبانية

وذلك بسبب ألم شديد في بطن إحدى المسافرات التي كانت على متنها.

وأفادت وكالة “ايفي” للأنباء، أن سبب الألم الذي أصاب المسافرة، هو انفجار أكياس كوكايين ابتلعتها من أجل إيصالها لإروبا.

وأضاف ذات المصدر، أن المسافرة تبلغ من العمر 23 عاما ، حملت 26 كيسا صغيرا في كل منها 15 غرام من المخدرات.

وعلى إثر ذلك نقلت المرأة إلى المستشفى وأجريت لها عملية جراحية، وهي تخضع للاستجواب بسبب الممنوعات التي حملتها في معدتها محاولة نقلها إلى أورويا.