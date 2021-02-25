انفجار قارورة غاز بعين تموشنت.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 6 أشخاص

شهد، عدد ضحايا انفجار قارورة غاز في منزل أرضي في عين تموشنت، اليوم الخميس، ارتفاعا، حيث بلغ 6 أشخاص.

ويتعلق الأمر، بإصابة شخص بحروق من الدرجة الثانية في كامل الجسم، 59 سنة، وامرأة بحروق سطحية متفرقة 58 سنة.

إضافة إلى إصابة 4 أشخاص بحروق سطحية متفرقة وضيق في التنفس، وصدمة، تتراوح أعمارهم 28 و31 سنة، 27 و4 سنوات.

وتم تقديم للضحايا الإسعافات الأولية من طرف الحماية المدنية، ونقلهم على جناح السرعة إلى قسم إلاستعجالات لبني.

وتبقى عملية التحقيق وملابسات الانفجار جارية من طرف المصالح المعنية.

للإشارة، تدخلت في حدود الساعة السادسة و5 دقائق، لأجل حادث انفجار غاز بمسكن أرضي مع نشوب حريق بحي سيدي الصحبي.

وأسفر الحادث عن خسائر مادية، تتمثل باحتراق كلي لغرفتين ورواق المسكن ومرآب كان بداخله سيارة تعمل بسيرغاز، محروقة كليا.