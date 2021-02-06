انفجار قارورة غاز يتسبب في وفاة طالبة بالحي الجامعي أولاد فايت 2

تدخل أفراد الحماية المدنية، اليوم السبت، في حدود الساعة10:37 من أجل نقل جثة طالبة جامعية تبلغ 24 سنة.

وحسب مصادر الحماية المدنية، فقد لقيت الطالبة حتفها، بسبب انفجار قارورة غاز من النوع الصغير، بالحي الجامعي أولاد فايت 2.

و كشف خالد بن خلف الله المكلف بالاعلام للحماية المدنية بالعاصمة، في اتصال مع النهار، أن الطالبة الجامعية توفيت حرقا.

وحسب المتحدث سيتم نقل جثة الطالبة الجامعية، الى مصلحة حفظ الجثت، بعد اتمام الاجراءات الضرورية.

فيما تتواجد مصالح الأمن الوطني بعين المكان من أجل القيام بالتحقيقات المناسبة والكشف عن ملابسات الحادث.

وتساءل “كيف يمكن لطالبة جامعة أن تدخل الى الاقامة الجامعية قارورة غاز، رغم أنه ممنوع؟”.