انفجار قناة مياه لأكثر من 7 أشهر ببلقايد دون تدخل الجهات الوصية بوهران

يشهد مجمع سكني جديد بحي بلقايد التابع لبلدية بئر الجير في وهران، عطب وانفجار على مستوى قناة مياه تسبب في ضياع كميات هامة من المياه لاكثر من 7 أشهر.

في الوقت الذي يعاني فيه قاطنو المنطقة من تذبذب في التزود بالمياه الشروب واستنجادهم بالصهاريج المتنقلة التي وصل سعر الصهريج الواحد إلى 4 الاف دج.

أمام استمرار الإنقطاعات لأكثر من أسبوع بسبب سوء في التسيير من قبل الجهات المحلية ومؤسسة سيور، الذين تم ابلاغهم بمشكل العطب من خلال العديد من المراسلات لم تؤخذ بعين الاعتبار.

وقد أدى انفجار قناة التموين بمياه الشرب بالقرب من مجمع سكني خاص بمشروع انجاز سكنات عمونبة ايجارية نسبة الاشغال به تفوق الـ 80 بالمائة والمتوقف لأسباب غامضة.

وحسب تصريحات بعض القاطنين بحي بلقايد، الذي تضررت ارضيته بعد تراكم المياه المتسربة من القناة المتصدعة إلى أساس العمارات المهددة بتلف أساسها خصوصا وأن المشكل تعدى السبعة أشهر دون تدخل أي جهة وصية لاصلاحه.