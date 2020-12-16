انفجار قوي داخل مسكن في وهران.. إصابة أربعيني وسقوط حائط على سيارات

نشب حريق مهول، اليوم الأربعاء، إثر انفجار الغاز داخل مسكن على مستوى حي 2500 مسكن عدل الجديد بلدية السانية وهران.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الأخيرة تدخلت على الساعة 00سا و22 دقيقة لأجل حريق إثر انفجار الغاز داخل منزل في الطابق الثامن.

وتسبب انفجار الضخم، في أضرار كبيرة، تمثلت في انهيار الجدران للمسكن والمساكن المجاورة، وسقوط حائط على عدة سيارات.

وتمكنت الحماية من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى بقية المساكن والعمارات المجاورة.

وقام أعوان الحماية المدنية بتقديم الإسعافات اللازمة لضحية واحدة في عين المكان ونقلها الى مستشفى أول نوفمبر بايسطو.

ويتعلق الأمر برجل يبلغ من العمر 44 سنة، يعاني من حروق من الدرجة الثانية.