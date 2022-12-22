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قناة النهار

انفجار قوي لأحد المنازل ببوفريزي بسبب تسرب للغاز

بقلم قناة النهار
انفجار قوي لأحد المنازل ببوفريزي بسبب تسرب للغاز
انفجار قوي
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انفجار قوي لأحد المنازل ببوفريزي بسبب تسرب للغاز

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