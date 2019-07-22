انفجار كبير يهُز العاصمة الصومالية مقديشو تلاه إطلاق نار

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انفجار كبير يهُز العاصمة الصومالية مقديشو تلاه إطلاق نار
بقلم شهرزاد مزياني

سُمع اليوم الاثنين، دوي انفجار كبير، في مقديشو عاصمة الصومال، وتلاه اطلاق نار كثيف، حسبما أفاد به مراسل وكالة” رويترز “.


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