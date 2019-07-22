انفجار كبير يهُز العاصمة الصومالية مقديشو تلاه إطلاق نار
سُمع اليوم الاثنين، دوي انفجار كبير، في مقديشو عاصمة الصومال، وتلاه اطلاق نار كثيف، حسبما أفاد به مراسل وكالة” رويترز “.
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وقطع غيار خاصة بأسلحة صيد تقليدية على مستوى…
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