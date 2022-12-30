انفجار مطعم في تركيا يخلف 7 قتلى

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 أحدهم بجروح خطيرة في انفجار في مطعم في متجر دونر. في منطقة نازيلي بمدينة أيدين غرب تركيا.

وقالت وسائل إعلام تركية، أن انفجار وقع في متجر دونر في منطقة نازيلي لسبب غير معروف.

وأضافت أن المحيطين بمكان الانفجار ابلغوا الشرطة والدفاع المدني بالانفجار فور وقوعه.

وتابعت أن فرق إدارة الإطفاء في بلدية أيدين الحضرية بدأت التدخل بعد وقت قصير من وقوع الحريق.

وأشارت أنه أثناء إخماد الحريق عثر على جثث 7 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 4 أشخاص في الحريق.

ومن حيث أكثر شهور العام 2021 من حيث عدد تلك الحوادث، جاء شهر أوت في المقدمة بـ43 ألفاً و199. أسفرت عن مقتل 301 شخص، وإصابة 31 ألفاً و639 آخرين.

أما أقل الشهور فكان شهر فيفري الذي شهد 22 ألفاً و795 حادثاً تسببت في مقتل 110 أشخاص. وإصابة 12 ألفاً و492 آخرين.