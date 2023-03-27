انفجار منزل في المدية.. فتح تحقيق والوالي يقف على التكفل بالجرحى

فتحت، اليوم الاثنين، المصالح الأمنية، تحقيقا حول أسباب وقوع حادث انفجار منزل في ولاية المدية. كما ذهب والي الولاية جهيد موس إلى حي المصلى للوقوف على سير التدخلات فور نشوب حريق بمنزل بحي المصلى جراء انفجار.

في حين، وقف موس، على سير تدخلات مختلف المصالح، والتكفل العاجل بالجرحى وحالات الهلع جراء الحادث.

8 ضحايا في المدية

للإشارة، سجلت مصالح الحماية المدنية، فجر اليوم الاثنين، انفجار الغاز داخل منزل أرضي متبوع بحريق في ولاية المدية. كما أشار بيان الحماية المدنية، إلى أن الانفجار وقع على الساعة 4:45 صباحا بحي المصلى بلدية ودائرة المدية.

كما خلف الحادث إصابة 8 أشخاص بجروح، ويتعلق الأمر بكل من الضحية 1 جنس ذكر 21 سنة له حروق من الدرجة الثانية في كافة الجسم. الضحية 2 الثانية جنس أنثى 37 سنة لها حروق من الدرجة الثانية على مستوى اليدين و الرجلين. الضحية الثالثة جنس ذكر له جرح في الرأس. والضحية الرابعة جنس أنثى 65 لها جرح مفتوح في الرأس و حروق من الدرجة الثانية في اليدين والرجلين. الضحية 5 جنس ذكر له آلام في الظهر، الضحية 6 جنس انثى 65 سنة لها جرح بسيط في الرأس وصدمة. والضحية 7 جنس انثى 80 سنة لها حروق من الدرجة الثانية على مستوى الرجلين واليدين. والضحية 8 جنس انثى لها حروق من الدرجة الثانية على مستوى الوجه و اليدين و الرجلين و الظهر