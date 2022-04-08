انفجار منزل في برج بوعريريج.. هذا تعليق وزير الداخلية
وصل صبيحة اليوم الجمعة كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، ووزيرة التضامن كوثر كريكو. بالإضافة كذلك إلى وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد إلى ولاية برج بوعريريج.
وتأتي زيارة الوفد الوزاري إلى ولاية برج بوعريريج بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. للإطلاع على مخلفات إنفجار المنزل بسبب الغاز. والذي راح ضحيته وفاة 10 أشخاص. وإصابة أكثر من 10 آخرين بجروح.
وفي هذا الصدد قال وزير الداخلية كمال بلجود “نقدم تعازينا الى عائلات الضحايا والى مواطني ولاية البرج. المنزل أنجز بطريقة قانونية. البناية مالكها له عقد ملكية وله رخصة البناء وشهادة المطابقة. حتى شبكة الغاز حسب المعطيات تم استخلافها وتجديدها في سنة 2020 وحسب مصالح سونلغاز فهي مطابقة”.
وأضاف الوزير بلجود “التحقيق هو الذي سيوضح كل هذه الأمور. وإذا كان فيه مسؤوليات سوف تتخذ في شأن هؤلاء الإجراءات المنصوص عليها قانونا”.
وتابع وزير الداخلية “الدولة متواجدة في كل مكان وزمان وسمعنا المواطنين والجيران الذين تكلموا عن الانشقاقات وغيره. المصالح متواجدة في الميدان وهي تزور مبنى بمنى. غدا ان شاء الله الفرق المختصة بفرق أخرى حتى يتم مسح شامل للحي.
وقال الوزير بلجود “اما بالنسبة للعائلة التي فقدت 10 من أفرادها سوف يتم التكفل بها من طرف الدولة. ابتداء من هذه الأمسية وسوف يوضع تحت تصرفها سكن في أحد أحياء البرج وسيتم اعانتها بكل الوسائل اللازمة. وبالنسبة للمتضررين من البنايات ستتكفل بهم الدولة”.
وأضاف وزير الداخلية “هذه فرصة لأنادي إلى الحيطة والحذر انا تكلمت عدة مرات على هذه الأمور. نحن في عالم يتطور فيه انفجارات فيه غاز فيه أودية فيه زلازل. انا تابعت منذ الدقيقة الأولى من الانفجار وكان تدخل سريع من طرف مصالح الحماية المدنية. واتخذت كل الإجراءات بالإمكانيات الموجودة في هذه الفاجعة”.
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في حصيلة نهائية.. هذه مخلفات إنفجار منزل ببرج بوعريريج
أعلنت مديرية الحماية المدنية لولاية برج بوعريريج في حصيلتها النهائية، أن إنفجار منزل بالولاية خلّف وفاة 10 أشخاص. وإصابة 16 آخرين بجروح. بالإضافة كذلك إلى إنهيار جزئي لخمسة مساكن.
وحسب بيان لذات المصالح، فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية أمس الخميس إثر إنفجار و إنهيار كلي لبناية سكنية R+2 بولاية برج بوعريريج خلّف 10 وفيات و 16 جريحا. كما تسبب الإنفجار القوي في انهيار جزئي لـ 05سكنات مجاورة و تحطم سيارتين.
وأشار البيان، إلى أن العملية أشرف عليها والي ولاية برج بوعريريج ومدير الحماية المدنية. مرفوقا بالسلطات المدنية و العسكرية قائد الوحدة الرئيسية ورؤساء الوحدات ورؤساء المصالح ورؤساء المكاتب ومستخدمي المديرية.
كما خلّف الحادث 26 ضحية من بينهم 10 وفيات “06 في عين المكان و04 حالات توفيت في مستشفى بوزيدي لخضر ببرج بوعريريج”. لتنتشل الضحية العاشرة في حدود منتصف الليل ونصف من يوم الجمعة. مع تسجيل 16 جريح من بينهم 02 في العناية الطبية و14 ضحية تم معالجتهم وتسريحهم من المستشفى.
وأوضح المصدر، أن العملية جندت لها الوحدات الرئيسية للحماية المدنية ببرج بوعريريج، “المركز المتقدم للحماية المدنية و الوحدة الثانوية للحماية المدنية مجانة. بالإضافة كذلك إلى الوحدة الثانوية للحماية المدنية الحمادية. الوحدة الثانوية للحماية المدنية برج الغدير، الوحدة الثانوية للحماية المدنية بئر قاصد علي و الوحدة الثانوية للحماية المدنية عين تاغروت. ناهيك عن الفرقة السينوتقنية للوحدة الرئيسية بتعداد 19ضابط و 09 ضباط صف. كما تم تسخير 65 عونا فيما تمثلت الامكانيات المادية في 12 سيارة اسعاف وكذا 07شاحنات و5 سيارات إتصال. بالاضافة كذلك الى الامكانيات التابعة للقطاعات العمومية والخواص.