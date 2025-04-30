انفجار بميناء بندر في إيران: شايب يوقع على سجل التعازي

وقع كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم الأربعاء، بمقر سفارة إيران بالجزائر، على سجل التعازي.

وقدم شايب التعازي على إثر الانفجار الذي هز ميناء مدينة بندر عباس بجنوب شرق إيران، مخلفا عشرات الضحايا ومئات الجرحى.

وكتب شايب: “لقد تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ الانفجار الضخم الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوب شرق إيران، والذي أودى بحياة العشرات من الأشخاص وخلف المئات من المصابين”.

وتابع شايب : “أمام هذه المصيبة التي ألمت بالشعب الإيراني الشقيق، نتقدم باسم السيد رئيس الجمهورية، وباسم الجزائر شعبا وحكومة، بأخلص عبارات التعازي مشفوعة بأصدق مشاعر التعاطف والمواساة مع أشقائنا الإيرانيين، داعين المولى عز وجل أن يتغمد أرواح الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، مع تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.

واختتم كاتب الدولة “وإذ نعرب عن تضامننا الكامل ووقوفنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمام هذه الفاجعة الكبرى، فإننا على ثقة تامة بأن الشعب الإيراني الشقيق قادر على تجاوز هذه الظروف الأليمة لما يمتلكه من إيمان وصبر وعزيمة لا تلين في مواجهة المحن”.