انفصال أكبر جبل جليدي في العالم عن القطب الجنوبي

أعلن العلماء عن بدء تحرك أكبر جبل جليدي في العالم، A23a. الذي يزن نحو تريليون طن ويبلغ حجمه ضعف حجم لندن الكبرى.

وحسب الدراسات التي أجراها فريق البحث البريطاني في القطب الجنوبي (BAS). فقد كان الجبل الجليدي A23a عالقًا في قاع البحر لأكثر من 30 عامًا قبل أن يبدأ في التدوير في مكانه مؤخرًا.

وأكدت الدراسات التي أجراها فريق البحث البريطاني في القطب الجنوبي (BAS) أنه أخيرًا. انفصل عن موقعه شمال جزر أوركني الجنوبية وبدأ في التحرك نحو المحيط الجنوبي.

وقالت الدراسات التي أجراها فريق البحث البريطاني في القطب الجنوبي (BAS). إن العملاق الجليدي، الذي بدأ رحلته البطيئة شمالا عام 2020، عالق في دوامة. وهي أسطوانة دوارة من الماء تسمى أيضا “مصيدة المحيط” أو “عمود تايلور”. مما جعله يدور حول نفسه بالقرب من جزر أوركني الجنوبية القارة القطبية الجنوبية.

وقال الدكتور أندرو مايرز، عالم المحيطات. في المسح البريطاني لأنتاركتيكا (BAS)، على الموقع الإلكتروني لمنظمة البحث. “من المثير أن نرى A23a يتحرك مرة أخرى. بعد أن ظل عالقًا لفترة طويلة، ونحن نتطلع إلى معرفة ما إذا كان سيتخذ نفس المسار. الذي سلكته الجبال الجليدية الكبيرة الأخرى التي انفصلت عن القارة القطبية الجنوبية إلى الشمال”.