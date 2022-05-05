انفصال رجل الأعمال المصري أبو هشيمة وزوجته الفنانة ياسمين صبري

أعلنت مصادر مقربة من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، والفنانة ياسمين صبري. انفصال الزوجين بعد زواج استمر أكثر من عامين.

وأثار الثنائي ضجة كبيرة، حيث قامت ياسمين صبري بحذف جميع صور زوجها أبو هشيمة من حسابها على انستغرام. والأمر نفسه فعله زوجها السابق أبو هشيمة عبر حساباته على السوشيال ميديا.

ونشر أبو هشيمة عبر خاصية الستوري على حسابه على انستغرام، معلقاً على خبر الانفصال ليقول: « أنا لا أخسر أبداً. فإما أن أربح أو أَتَعَلّم».

فيما صرحت الفنانة ياسمين صبري إلى وسائل إعلام مصرية بالأمس إلى أن الطلاق تم في هدوء بينهما. وهو ما أَكّدته ياسمين عبر حذف أيّ صور عبر حسابها على انستغرام تجمعها بأحمد أبو هشيمة زوجها السابق.

جدير بالذكر أن ياسمين صبري وزوجها السابق أجمد أبو هشيمة احتفلا قبل نحو عامين. وتحديداً في 19 أفريل من عام 2020، بعقد قرانهما بعد نحو شهر من إعلان خطوبتهما رسمياً.

وأصدر العروسان وقتها بياناً بخصوص هذه المناسبة قالا فيه: «تقديراً لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا. يُسعِدَنَا أن نُعلِن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية. وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران. بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأنّ الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة. إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون».

وكانت الفنانة ياسمين صبري، قد أعلنت عن علاقتها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة العاطفية، بدون قصد. عندما نشرت الفنانة الشابة صورة لها من إحدى الدول الأجنبية فظهر في انعكاس نظارتها الشمسية صورة لشخص. تعرف عليه الجمهور بأنه هو رجل الأعمال المصري.

بعدها آثرت ياسمين صبري الصمت ولم تعلق على الخبر ولم تحذف الصورة. ولم يمر سوى أيام قليلة، ونشر رجل الأعمال صورة يعلن بها ارتباطه بالفنانة المصرية. حيث قدم لها خاتماً ماسياً مميزاً، ترتديه في الكثير من إطلالاتها.