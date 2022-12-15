انفصال غادة عبد الرازق عن زوجها الـ12!

أعلنت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، على انفصالها عن زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، في حديث مع برنامج et بالعربي.

وقالت بطلة مسلسل “زهرة وأزواجها الخمسة” الشهير، أن الانفصال تم بشكل هادئ، ورفضت الإفصاح عن أي تفاصيل متعلقة بطلاقها.

كما قامت الفنانة، بحذف كل الصور التي تجمعها مع زنيتا، على صفحتها الرسمية بموقع انستغرام.

وكانت الفنانة غادة عبد الرازق قد أعلنت زواجها من مدير التصوير هيثم زنيتا في ماي 2020، أثناء تصوير مسلسلها “سلطانة المعز”.

وهيثم زنيتا يعد هو الزوج رقم 12 للفنانة غادة عبدالرازق، حيث سبق وأن تزوجت قبله وإنفصلت عدة مرات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبدالرازق مسلسل “لحم غزال” والذي عرض العام الماضي.

وأعلنت الفنانة غادة عبد الرازق خروجها من موسم دراما رمضان القادم بشكل مفاجئ.

وكان من المقرر أن تشارك الفنانة بمسلسل يحمل اسم “تلت التلاتة” وهو من إخراج محمد هشام الرشيدي، دون أن تفصح عن أسباب توقف العمل.