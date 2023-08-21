انفصال محتمل بين الأمير هاري وميغان ميركل

خلال الساعات الماضية، تصاعدت حدة الشائعات والتقارير التي تتحدث عن اقتراب موعد انفصال الأمير هاري. وزوجته ميغان ماركل.

وتناولت التقارير بعض التفاصيل التي استندت إليها تلك الشائعات. ومنها ظهور الأمير هاري في رحلته الأخيرة إلى اليابان مع صديقه ناتشو فيغراس. وشوهدت ميغان في عدة مناسبات اجتماعية بمفردها.

كما قالت تلك التقارير إن ميغان ماركل تخلت عن خاتم زواجها الأثير والمفضل لديها، في أحدث ظهور لها. مما أدى إلى زيادة الشائعات حول انفصالهما.

وبينت بعض المزاعم، وفقًا لبعض خبراء الشؤون الملكية. أن ميغان ماركل قد قدمت عدة شروط للأمير هاري فيما يتعلق بالطلاق المحتمل.

وتشمل هذه الشروط مبلغا كبيرا لا يقل عن 80 مليون دولار، إضافةً إلى امتلاكها حضانة طفليهما أرشي وليليبت. وحرصها على الاحتفاظ بلقبها النبيل كـ دوقة ساسكس.

في وسط تلك الشائعات التي تناولت انفصالهما، يستعد كل من ميغان ماركل والأمير هاري. لأول ظهور علني مشترك منذ أربعة أشهر.

وفي التفاصيل، سيظهر الأمير هاري و ميغان ماركل والأمير هاري معًا في الأماكن العامة الشهر المقبل. لأول مرة منذ أن تعرضا لمطاردة سيارات من بعض المصورين.