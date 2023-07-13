انفصال نسرين طافش عن زوجها

أعلنت النجمة السورية، نسرين طافش، اليوم الخميس، عن انفصالها عن زوجها الدكتور شريف شرقاوي.

وأكدت الفنانة عبر حسابها على انستغرام، بأن الانفصال تم بشكل رسمي دون الكشف عن أسبابه. وطالبت نسرين طافش الجميع بضرورة احترام خصوصيتها.

وكتبت نسرين طافش، منشوراً عبر خاصية ” الستوري” جاء فيه: “لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام. أرجو من الجميع احترام الخصوصية”.

يذكر أنها لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تعلن من خلالها نسرين طافش انفصالها، حيث سبق وأعلنت انفصالها رسميًا عن الدكتور شريف شرقاوي في سبتمبر الماضي دون أن تكشف عن السبب، ولكن سرعان ما عاد الثنائي مرة أخرى لبعضهما البعض.