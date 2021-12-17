انقاذ ام وابنتها تعرضتا لاختناق بالغاز ببوسفر في وهران

تمكنت عناصر من وحدة الحماية المدنية لبوسفر في وهران من إنقاذ شخصين من عائلة واحدة على مستوى رقم 14 حي قوتادة بلدية بوسفر دائرة عين الترك تعرضوا لاختناق بغاز أول أكسيد الكربون.

الضحيتان الأم البالغة من العمر حوالي27 سنة وإبنتها البالغة من العمر حوالي 05 سنوات تم انقاذها باعجوبة بينما كانا يعانيان من ضيق شديد وفاقدتين للوعي جراء إستنشاقهما لغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء حيث تم تقديم لهما الإسعافات الضرورية قبا تحويلهما على جناح السرعة نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى مجبر تامي بعين الترك.

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لقي شخص مصرعه، اليوم الجمعة، اثر اختناقه بغاز أول أكسيد الكربون وهذا بحي مكراز بلدية دائرة المدية.

هذا وسجلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالمدية تدخلها على الساعة 15.49.

وذلك من أجل اسعاف ونقل مختنق بغاز أول أكسيد الكربون من جنس ذكر ببلغ عمره 49 سنة.

واختنق الضحية جراء استنشاقه لغاز أول أوكسيد الكربون المنبعث من المدفئة.

ليتم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف وتعد هذه الوفاة الثانية في ظرف 3ايام والتي تعود لشاب من دائرة عين بوسيف.

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