انقاذ ثلاث نسوة وشاب بعد نشوب حريق بمنزلهم في قسنطينة

اندلع صباح اليوم الجمعة، حريق داخل مطبخ منزل يقع ببناية مكونة من أربعة طوابق بحي المنظر الجميل رقم 7 في مدينة قسنطينة.

وحسب بيان للحماية المدنية، فإن رجال الإطفاء بالوحدة الثانوية سيساوي سليمان، تمكنوا من إنقاذ حياة 4 أفراد من عائلة واحدة وإسعافهم.

إذ أصيبت امرأتان وهما “ن. س” 56 عاما من عمرها و ” ع. س” البالغة 50 سنة، باختناق وصعوبة في التنفس بسبب كثافة الدخان.

بينما تعرضت ” ح. س” عمرها 42 عاما بآلام في البطن، أما الشاب ” ر. ش” فتعرض لحالة صدمة وفزع من هول الحريق.

وقد سجلت مصالح الحماية المدنية احتراقا لكل تجهيزات المطبخ.