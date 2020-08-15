انقاذ شاب سقط بين صخور شاطئ الاخوة الثلاث في مستغانم

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية خروبة من اجل، عملية إنقاذ وإجلاء شاب إثر سقوطه على الصخور بشاطئ الإخوة الثلاثة في مستغانم.

وحسب بيان الحماية فإن الضحية تعاني من ألام وكسر في الرجل وجروح على مستوى الصدر ،تم اسعافه و اجلاؤه الى استعجالات مستغانم.

وأضاف البيان، أن فرقة النجدة تدخلت بزورق مطاطي، سيارة إسعاف، وسيارتين إتصال.

اما التعداد البشري فتمثل في طبيب الرائد ،رئيس وحدة البحرية، ملازم وحدة خروبة، رئيس الغطاسين.

بالإضافة الى غطاسين، أعوان من وحدة عميروش، وحدة خروبة، وحدة الرئيسية .