انقاذ شخصين بعد تعرضهما لاختناق أتبع بإنفجار قارورة للغاز في تخمارت بتيارت

تدخلت صباح اليوم مصالح الحماية المدنية لانقاذ شخصين تعرضا لاختناق جراء تسرب للغاز داخل مسكنهما العائلي ببلدية تخمارت.

وعلم من الحماية المدنية ان الشخصين لم ينتبها لتسرب للغاز من موقد موصول بقارورة لغاز البوتان و أغمي عليهما لعدم قدرتهما على التنفس و كاد الوضع ان يتسبب في كارثة حقيقية بعد انفجار القارورة مما أدى الى خسائر بالمسكن.

ونجا الشخصان البالغان من العمر 38 و 41 سنة من الموت بأعجوبة بعد سرعة تدخل مصالح الحماية المدنية حيث تم نقلهما الى للعبادة المتعددة الخدمات بتخمارت ووضعهما تحت المراقبة الطبية.