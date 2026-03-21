انقاذ شخص إثر حادث انهيار مبنى بقسنطينة

تمكنت مصالح الحماية المدينة بولاية قسنطينة، صباح اليوم السبت، من انقاذ شخص إثر حادث إنهيار بناية ، تتكون من (ط أ+2) ،بنهج عبد الله المدينة القديمة السويقة، ببلدية قسنطينة.

وتم إنقاذ شخص (46 سنة) كان عالقا داخل البناية يعاني من دوار و صعوبة في التنفس ،تم إسعافه بعين المكان ونقله إلى المستشفى المحلي .

فيما لا تزال العملية جارية.