انقاذ شخص عالق داخل حفرة بولاية قالمة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم، على الساعة 11 سا و37 دقيقة، مدعّمة بفرقة الإنقاذ في الأماكن الوعرة، من أجل إنقاذ شخص عالق داخل حفرة بعمق يناهز 20 مترًا، وذلك بالمكان المسمى المينة البرمة. ببلدية ودائرة حمام دباغ بولاية قالمة.

وقد سخّرت المصالح المختصة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإنجاح عملية الإنقاذ، حيث تمكنت فرق التدخل من الوصول إلى الضحية. وإخراجه في ظروف آمنة. رغم صعوبة المكان وعمق الحفرة.

الضحية، من جنس ذكر، يبلغ من العمر 31 سنة، تعرّض لإصابات خفيفة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية له بعين المكان. قبل نقله إلى المستشفى المحلي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.