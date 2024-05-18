انقاذ شخص من تحت الصخور بشاطئ الصابلات في العاصمة

تمكنت مصالح الحماية المدنية بالجزائر اليو من إنقاذ شخص من تحت الصخور بشاطئ الصابلات في العاصمة.

وحسب بيان ذات المصالح تدخلت على الساعة 18سا و08دقيقة من أجل انقاذ شخص محصور تحت الصخور على مستوى المنطقة الصخرية لشاطئ الصابلات بلدية ودائرة حسين داي.

وأضاف البيان أنه تم إنقاذ الشخص وتقديم الاسعافات اللازمة له ونقله الى المستشفى المحلي.

كما تم تسخير لهذه العملية فرقة التدخل في الاماكن الوعرة ، وكذا سيارة اسعاف طبية، و4 شاحنات تدخل.