انقاذ عائلة كاملة من الاختناق بالغاز في البيض

أصيب 5 أشخاص بتسمم جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بالمكان المسمى حي 18 فيفري بلدية الحاج مشري بوعلام دائرة بوعلام بولاية البيض.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة. بالمكان المسمى حي 18 فيفري بلدية الحاج مشري بوعلام دائرة بوعلا.م

خلّف الحادث تسمم عائلة متكونة من 05 أشخاص تتراوح أعمارهم بين01 سنة و 42سنة لهم ضيق في التنفس. تم إسعافهم و نقلهم إلى مستشفى المحلي .

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