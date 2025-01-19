انقاذ عائلة كاملة من الموت اختناقا بالغاز في عين الدفلى

تمكن أعوان الحماية المدنية، من انقاذ 7 أفراد من عائلة واحدة بعد إصابتهم بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بولاية عين الدفلى.

وحسب مصالح الحماية المدنية، تم التدخل من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. بالمكان المسمى حي المحطة، ببلدية الحسينية دائرة بومدفع.

حيث خلف الحادث تسمم 05 أشخاص من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم مابين07 سنوات و 51سنة. لهم ضيق في التنفس تم إسعافهم و نقلهم.

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