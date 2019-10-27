انقاذ عائلة من الموت المحقق بالقاتل الصامت في تبسة

تمكنت، مصالح الحماية المدنية، بتبسة، مساء اليوم، من انقاذ عائلة مكونة من فردين من الموت المحقق بالغاز.

وحسبما أفاد به بيان الحماية المدنية، فإنّها تمكنت من انقاذ عائلة “رجل، وامرأة”، بعد استنشاقهم للغاز ثاني اكسيد الكربون.

وتترواح أعمارهما، وفقا لذات البيان، مابين 64 و84 سنة، وقد تم الوصول إلى المصابين في بداية اختناقهما.

حيثُ، وجدا في حالة غثيان وتقيء، بعد استنشاقهم لغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من مدفأة، بمنزل بحي طريق بكارية.

وقد تم تقديم الاسعافات الأولية وامدادهما بالاكسجين من طرف فرق التدخل، وتحويلهما على متن سيارة الاسعاف الى استعجالات الجرف.