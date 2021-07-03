انقاذ عارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي من محاولة انتحار

أقدمت عارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي المسجونة في صنعاء على محاولة انتحار، وقد تم إنقاذها في اللحظة الأخيرة لكنها كانت في حالة حرجة.

وأفادت منظمة العفو الدولية سابقا أنها “استُجوبت أثناء اعتقالها وهي معصوبة العينين، وتعرضت للإيذاء الجسدي واللفظي، وتعرضت لإهانات عنصرية وأجبرت على الاعتراف بارتكاب عدة جرائم – بما في ذلك حيازة المخدرات .

ويذكر أن انتصار الحمادي البالغة من العمر 19 عاما أوقفت في 20 فيفري عند نقطة تفتيش في صنعاء بينما كانت في طريقها إلى جلسة تصوير.

وتضمن بيان مركز الخليج لحقوق الإنسان أن حمادي وهي ممثلة أيضا “نقلت الى مستشفى داخل السجن المركزي في صنعاء بعد محاولتها الانتحار”.

وأفاد مركز الخليج لحقوق الإنسان إن “مصادر موثوقة” أكدت أنها حاولت الانتحار “بسبب قرار إدارة السجن المركزي بنقلها إلى قسم آخر في السجن مما أدى إلى تدهور في حالتها النفسية”.

من جانبه أكد محاميها خالد الكمال هذه المعلومات وقال إنها مستهدفة بسبب مهنتها كعارضة أزياء في مجتمع محافظ ، واعتبرت منظمة العفو الدولية أن محاكمة العارضة التي بدأت في 6 جوان شابتها “مخالفات وانتهاكات”.