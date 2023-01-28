انقاذ  13 شخصا من الإختناق بالغاز في ولايتي قسنطينة والبويرة 

تدخلت إسعافات الحماية المدنية لدائرة قسنطينة، اليوم السبت،لاسعاف 5 أشخاص يعانون من غثيان و آلام بالرأس جراء تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من الموقد.

وذلك في حدود الساعة 17 و 50 د بحي القماص 800 مسكن بقسنطينة، وتترواح اعمارهم ما بين سنتين و39 سنة.

أين قدمت لهم جرعات من الأكسجين من طرف مصالح الحماية المدنية بعين المكان و تم إجلائهم إلى المستشفى الجامعي قسنطينة.

وبولاية البويرة، تدخلت مصالح الحماية من اجل 8 حالات تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بدون قناة صرف الدخان.

وجاء هذا التدخل في حدود الساعى 20سا06د بحي ملوك عيسى بلدية عين بسام ولاية البويرة.

حيث تم اسعاف الضحايا المتراوحة اعمارهم بين 04 سنوات و 77 سنة و نقلهم الى مستشفى عين بسام.