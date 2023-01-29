انقاذ 15 شخصا علقوا وسط اثلوج منهم شابين مغمى عليهما بتيزي وزو

عثر أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني، أمس السبت، على 15 شخصا عالقا وسط الثلوج، من بينهم شابين مغمى عليهما جراء البرودة الشديدة.

وحسب بيان الدرك الوطني، إنه تم العثور على 15 شخصا عالقين أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتسافت بدورية لمتابعة حالة الطرقات عبر الاقليم رفقة مصالح بلدية ابودرارن والاشغال العمومية بواسيف.

وحسب ذات البيان، فإن 15 شخصا كانوا قادمين من بلدية ذراع بن خدة بغرض التنزه من بينهم شابين وجدا في حالة اغماء جراء البرودة الشديدة على مستوى الطريق الوطني رقم 30 المغلق بسبب الثلوج. في شطره الرابط بين بلدية ابودرارن إلى غاية منطقة تيزي نكويلال حدود ولاية البويرة.

وقد تم اجلاء العالقين إلى وسط بلدية ابودرارن، بينما تم التكفل بالشابين المغمى عليهما من قبل عناصر الحماية المدنية ونقلهما إلى العيادة المتعددة الخدمات ببني يني. بحيث تلقيا الإسعافات الأولية وبعد استقرار حالتهما الصحية غادرا الغيادة في نفس اليوم.