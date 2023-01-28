انقاذ  15 شخصا من الإختناق في 3 ولايات 

سجلت مصالح الحماية المدنية في العاصمة، اليوم السبت، تدخلها من أجل انقاذ 8 أفراد من عائلة واحدة متسممين بغاز احادي اكسيد الكربون،منهم شخص في حالة حرجة.

وجاء سبب التسمم عن عدم ربط مسخن الماء بقناة صرف الغازات المحترقة، على مستوى منزل بواد الرمان، بلدية العاشور.

وتترواح اعمار الضحايا ( 08 اشهر، 02، 03، 07، 13، 15، 28، 37 سنة)، أين تم إسعافهم في عين المكان ثم نقلهم الى مستشفى بني مسوس.

كما سحلت مصالح الحماية في غليزان ف تدخلها على الساعة 16.18سابحي الطوب نهج بوشناق ببلدية غليزان، لأجل إنقاذ 3 أشخاص من عائلة واحدة من جنس أنثى يبلغون من العمر (3/37/42سنة)، يعانون من ضيق في التنفس.

وذلك بسبب إستنشاقهم غاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء الموجود ببهو المنزل، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة، ثم تم إجلاؤهم من طرف النجدة إلى مستشفى محمد بوضياف غليزان.

وبولاية باتنة، تدخلت مصالح الحماية من اجل انقاذ 4 اشخاص من عآئلة واحدة جرآء إستنشاقهم لغاز احادي اكسيد الكربون.

وتدخلت الحماية المدنية بالمكان المسمى حي 50 مسكن ببلدية تالخمت، من أجل إسعاف و إجلاء 4 أشخاص تعرضوا إلى تسمم جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

وتتراروح اعمار الضحايا ( أم و3 أبناء) ما بين 5 سنوات إلى 39 سنة , ليتم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.