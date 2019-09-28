انقاذ 20 حراقا وانتشال جثة طفل توفي غرقا بسواحل وهران

تمكن اليوم السبت، حراس السواحل بوهران من إنقاذ 20 حراقا من أصل 21 تعرض أحدهم للغرق بعد انقلاب القارب الذي كانوا على متنه.

الحراقة الـ 21 انطلقوا أمس الجمعة من إحدى سواحل وهران في محاولة منهم لبلوغ الضفة الأخرى من البحر الابيض المتوسط قبل انقلاب قاربهم بعرض سواحل كريشتل.

تم إنقاذ 20 حراقا منهم بعد تدخل سريع للقوات البحرية، التي كانت تباشر دوريات وعمليات تمشيط روتينية أمام ارتفاع معدل محاولات الإبحار السري مؤخرا.

فيما تم انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، بعد تعرضه للغرق تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث التابعة لمستشفى كناستال. وحسب بعض المصادر فإن الحراقة الـ 20 الذين تم إنقاذهم من موت محقق كان من ضمنهم 5 أطفال تتراوح أعمارهم من سنتين إلى 11 سنة إلى جانب 4 نساء و11 رجلا ينتمون لعائلات.

الحراقة بعد اجلاءهم وتقديم لهم الاسعافات الضرورية سيتم تسليمهم للجهات الأمنية المختصة للتحقيق معهم.