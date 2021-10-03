انقاذ 20 شخصا كانوا داخل حافلة حاصرتها مياه الفيضانات في ام البواقي

تمكنت مصالح الحماية المدنية، في الساعات المنقضية، من انقاذ 20 شخصا كانوا على متن حافلة. وأوضحت الحماية ان الحافلة كانت محاصرة في المياه إثر فيضان وادي نيني.

وأضافت المصلحة ذاتها، ان العملية جرت، في المكان المسمى مشتة الماجن على الطريق البلدي بين عين البيضاء وعين الطويلة.

وفي عملية اخرى، الحماية المدنية، بامتصاص مياه الامطار من داخل 3 منازل على مستوى ثلاثة احياء في ولاية تبسة. واكدت المصلحة انها لم تسجل اي خسائر بشرية جراء الفيضان.

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