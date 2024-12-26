إعــــلانات
أخبار الجزائر

انقاذ 3 أشخاص من الموت إختناقا بالغاز في المسيلة

بقلم عايدة.ع
انقاذ 3 أشخاص من الموت إختناقا بالغاز في المسيلة
  • 75
  • 0

سجلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الخميس، حادث تسمم 3 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد طهي، بحي غزة، بلدية  و دائرة بوسعادة بولاية المسيلة.

وأوضحت الحماية، أنه تم التدخل من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد طهي. بحي غزة، بلدية ودائرة بوسعادة. مشيرة أن  الحادث خلف تسمم 03 أشخاص لهم ضيق في التنفس تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/U8JQW
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر