انقاذ 3 أشخاص من الموت إختناقا بالغاز في المسيلة

سجلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الخميس، حادث تسمم 3 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد طهي، بحي غزة، بلدية و دائرة بوسعادة بولاية المسيلة.

وأوضحت الحماية، أنه تم التدخل من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد طهي. بحي غزة، بلدية ودائرة بوسعادة. مشيرة أن الحادث خلف تسمم 03 أشخاص لهم ضيق في التنفس تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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