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أخبار الجزائر

انقاذ 4 أشخاص من الموت اختناقا بالغاز في سوق أهراس

بقلم عايدة.ع
انقاذ 4 أشخاص من الموت اختناقا بالغاز في سوق أهراس
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تمكنت مصالح الحماية المدنية من انقاذ 4 أشخاص أصيبوا بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد، بالمكان المسمى حي مزغيش بلدية و دائرة  سوق أهراس.

وأوضحت المصالح أنه تم التدخل من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد. بالمكان المسمى حي مزغيش بلدية و دائرة سوق أهراس.

مشيرة أن الحادث خلف تسمم 04 أشخاص من كلا الجنسين تتراوح ٱعمارهم بين 05 سنوات و 39 سنة. لهم ضيق في التنفس و حالة غثيان ، تم إسعافهم و نقلهم إلى مستشفى ابن الرشد .

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