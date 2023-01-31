انقاذ 4 أفراد من عائلة واحدة من الاختناق بالغاز ببطيوة في وهران

تمكنت عناصر من الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببطيوة في وهران من إنقاذ 4 أشخاص تعرضوا للاختناق داخل مسكنهم العائلي اثر استنشاقهمم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

وقد تنقلت إسعافات ذات الوحدة إلى عين المكان أين تم تسجيل تعرض أربعة أفراد من عائلة واحدة (الأم والأب وبنتين) تتراوح أعمارهم بين 22 سنة إلى 60 سنة لضيق في التنفس.

ليتم تقديم لهم الإسعافات الأولية الضرورية قبل تحويلهم نحو عيادة متعددة الخدمات ببطيوة.