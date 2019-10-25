انقاذ 4 فتيات تعرّضن للإختناق بالغاز بدار الشيوخ في الجلفة

تمكّن، صبيحة اليوم، في حدود الساعة 11 سا و20 د، أعوان الحماية المدنية لبلدية دار الشيوخ شرق ولاية الجلفة .

من انقاذ 4 فتيات تتراوح أعمارهن ما بين 14 سنة و25 سنة، من عائلة واحدة من الموت المحقق بعد تعرضهن إلى اختناق جرّاء استنشاقهم الغاز المنبعث من أنبوب صرف الدخان الخاص بالمدفاة.

واستنادا لمصدر “النهار”، فإنّ الحادثة وقعت بحي السكنات الجديدة بالقرب من مقرّ الدرك الوطني للمدينة، حيث تمّ انقاذ واسعاف في عين المكان 4 ضحايا من جنس أنثى يبلغن أعمارهن 14 سنة، 21 سنة، 23 سنة و25 سنة.

وأضاف ذات المصدر، أنّ السبب المفترض انسداد أنابيب صرف غاز CO المنبعث من المدفأة بعش الطيور، هذا وقد تمّ تقديم الاسعافات الأولية للضحايا، من طرف ذات الأعوان وتحويلهن إلى العيادة المتعددة الخدمات بدار الشيوخ في حالة مستقرة.