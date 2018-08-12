انقسام بين الدول الإسلامية حول أول أيام العيد الأضحى !

المملكة العربية السعودية أعلنت اليوم أول أيام ذو الحجة

3 دول إسلامية أعلنته يوم الأربعاء والسعودية يوم الثلاثاء

أعلنت المملكة العربية السعودية، أن اليوم هو أول أيام شهر ذو الحجة بعد ثبوت رؤية الهلال، ليكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 21 أوت، فيما أعلنت كل من ماليزيا وأندونيسيا وسنغافورة، أن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأربعاء 22 أوت.

وحسبما أعلنته وكالة الأنباء السعودية، فقد ثبت لدى المحكمة العليا رؤية هلال شهر ذو الحجة 1439هـ، مساء أمس، بشهادة عدد من الشهود العدول، وبهذا يكون اليوم الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام، مضيفة أن الوقوف بعرفة سيكون يوم الاثنين التاسع من ذي الحجة الموافق للعشرين من شهر أوت، وعيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء.

كما أعلن مركز الفلك الدولي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، أنّ المجلس الإسلامي في سنغافورة أعلن رسميا يوم الأربعاء 22 أوت أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وكتب في تغريدة أخرى أن أندونيسيا قد أعلنت يوم الأربعاء 22 أوت أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد تحري الهلال من 92 موقعا وجميعها لم تر الهلال، وكذلك دولة ماليزيا أعلنت رسميا الأربعاء 22 أوت أول أيام عيد الأضحى المبارك.