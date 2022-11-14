انقطاعات وتغيير برنامج توزيع مياه الشرب في هذه البلديات

أعلنت شركة المياه والتطهير الجزائر، عن توقيف محطة فوكة لتحلية مياه البحر التابعة لتيبازة، والتي تتولى إدارتها شركة “مياه تيبازة”. وهذا من أجل أعمال صيانة تم برمجتها من يوم الاثنين إلى غاية الخميس.

في حين، أشار بيان الشركة ذاتها، أن هذا التوقف سيؤدي إلى حدوث عجز في إنتاج مياه الشرب. ويقدر بـ 120000 متر مكعب في اليوم. مما سيؤثر على برنامج التوزيع لبلديات معينة في الجزائر العاصمة وتيبازة.

كما ستجري “سيال” تعديلات على برنامج التوزيع لتقليل تأثير هذا التوقيف. فعلى مستوى العاصمة، فستكون اضطرابات ببرنامج التوزيع في كل من بلديات، زرالدة، سطاوالي، معالمة، عين بنيان، الحمامات. إضافة إلى السويدانية “جزئيا”، الشراقة “جزئيا”.

أما على مستوى ولاية تيبازة، فسيتم تأجيل برنامج التوزيع من 36 إلى 48 ساعة في بلديات القليعة، دواودة، فوكة،. إضافة إلى الشعيبة، الحطاطبة، بوسماعيل، بوهارون، عين تقورايت وخميستي.

في حين، ستتم استعادة برنامج تزويد مياه الشروب الساري حاليا على مستوى البلديات المتضررة بشكل تدريجي. بمجرد إعادة تشغيل محطة التحلية المقرر في 17 نوفمبر.

للإشارة، سيتم وضع نظام صهاريج لضمان توفير مياه الشروب للمؤسسات العامة والمستشفيات. كما اعتذرت شركة سيال من الزبائن عن الإزعاجات الناتجة عن هذه الأشغال. حيث وضعت تحت تصرفهم رقم مركز الاستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة 1594 لاستقبال استفساراتهم. وانشغالاتهم 24 ساعة /24 في اليوم و7 أيام في الأسبوع.