انقطاع الأنترنت غرب العاصمة.. اتصالات الجزائر توضح السبب

أعلنت اتصالات الجزائر، مساء اليوم، عن تسجيل انقطاع في خدمة الأنترنت بعدة بلديات غرب الجزائر العاصمة. وذلك نتيجة تعرض عدد من الكوابل النحاسية للسرقة.

وأوضح بيان لاتصالات الجزائر أن هذه الاعتداءات تسببت كذلك في إتلاف 29 كابلاً من الألياف البصرية، ما أدى إلى اضطرابات في الشبكة وانقطاع الخدمة عن عدد من الزبائن.

وفي هذا السياق، قدمت اتصالات الجزائر اعتذارها لزبائنها عن هذا الانقطاع الخارج عن إرادتها. مؤكدة أن فرقها التقنية مجندة حالياً على مستوى المناطق المتضررة من أجل إصلاح الأضرار وإعادة الخدمة في أقرب الآجال الممكنة.