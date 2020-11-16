انقطاع التزود بالغاز الطبيعي بالمرادية في العاصمة غدا

سيتم وقف عملية التزويد بالغاز الطبيعي إبتداءا من أمسية غدا الثلاثاء، إبتداءا من الساعة الواحدة زوالا، على مستوى بلدية المرادية.

وحسب ما أوردته الصفحة الرّسمية للمقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد، ياتي هذا التوقف، للقيام بأشغال صيانة قنوات التوزيع الغاز .

وسيمس الانقطاع في التزود بالغاز، كل من نهج بكين جزئيا، وطريق اﻹخوة زبانة، وطريق لوليفاج، والمقر الجديد لوزارة الشؤون الدينية.

بالإضافة إلى دار الكاف، وشارع السدر، وشارع بواد بيولون، وشارع شكسبير، وجزء من طريق سويداني بوجمعة، وسفارة المغرب، وسفارة فنلندا.

وأضاف ذات المصدر، أنه سيتم إسترجاع التزويد بعد اﻹنتهاء من اﻷشغال مباشرة.

كما تضع مديرية توزيع الكهرباء والغاز رقم 3303 تحت تصرف الزبائن.